Peaminister Kallas: meil on kohustus mäletada holokausti õudusi

„Inimsusevastaseid kuritegusid tuleb meeles hoida ja nendest rääkida just selleks, et tulevased põlved teaksid neist hoiduda. Eesti inimesed on samuti kannatanud totalitaarsete režiimide kuritegude tõttu ning seetõttu mõistame hästi holokaustiohvreid. Iga ajalooõppetunni mõtestamine on oluline ning nagu öeldakse: kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta,“ ütles peaminister foorumil. „Sageli on aga kellegi isiklik kogemus või lugu see, mis mõjutab enim – nii pöörame sellest rääkimisele Eestis üha tähelepanu avalikus ruumis, näitusesaalides, muuseumides ja klassiruumides.“