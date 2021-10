Koletu veretöö Norras: kurjategija tappis vibupüssiga mitu inimest, on vigastatuid

Häirekeskus sai teate 18.30 paiku. NRK.no vahendab, et Kongsbergi politseijuht Øyvind Aas andis õhtul pressikonverentsi, kus rääkis, et ründaja liikus ringi südalinnas ja suurel territooriumil. Nüüdseks on ta politsei vahi all. Teadaolevalt tegutses kurjategija üksi.