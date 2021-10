Koletu veretöö Norras: kurjategija tappis linnasüdames vibuga viis inimest

Häirekeskus sai teate kella 18.30 paiku. NRK.no vahendab, et Kongsbergi politseijuht Øyvind Aas andis õhtul pressikonverentsi, kus rääkis, et ründaja, 37-aastane Taani mees liikus ringi südalinnas ja suurel territooriumil. Nüüdseks on ta politsei vahi all. Teadaolevalt tegutses kurjategija üksi.

Midagi täpsemalt rünnaku tagamaade ja mõrtsuka isiku kohta politseijuht ei andnud. Ajakirjanikud uurisid, kas seda võib pidada terrorirünnakus. "Aeg annab arutust, millised olid tema motiivid. Praegu on lihtsalt teada, et on hukkunuid ja vigastatuid."

Pealtnägijad rääkisid väljaandele VG, et mõrtsukas oli meesterahvas ning tapatalgud vallandusid ühes toidupoes, kus too ostlejaid valimatult oma vibupüssist laskma hakkas. Seejärel liikus ta edasi ja ründas inimesi ka mujal.

Mõrvari tabamiseks korraldati suur haarang. Üks linnaelanik kirjeldas, et naabruses oli näha palju politseiautosid ja ringi tiirutas ka helikopter. Kohalikel paluti oma kodust mitte lahkuda.

Kahtlustatava advokaat Fredrik Neumann saabus Drammeni politseijaoskonda kell 2 öösel ja tuli sealt välja kell 5. Neumanni sõnul teeb kahtlusalune politseiga koostööd ja selgitab juhtunut üksikasjalikult.

Advokaat ei öelnud midagi mehe tausta kohta. Seose kohta Taaniga ütles Neumann, et mehe ema on taanlanna, aga ta ei ole kindel, kas mees on Taanis elanud ja kui kaua.

Teatatakse, et mees alustas rünnakut Kongsbergi lääneosas Coop Extra kaubanduskeskuses. Üks vigastatutest oli tööst vaba olnud politseinik, kes parajasti poes viibis, vahendab BBC News.

Poeketi esindaja kinnitas hiljem, et nende poes toimus tõsine intsident, lisades, et personalist keegi füüsiliselt viga ei saanud.

Teadete kohaselt oli kahtlusalusel ka vastasseis politseiga, enne kui ta 34 minutit pärast rünnaku algust kell 18.47 kohaliku aja järgi kinni peeti.

Üks pealtnägija rääkis Norra TV2-le, et toimus mingi sagimine ja üks naine otsis varju ning siis nägi ta nurgas seismas meest, kelle õlal oli nooletupp ja käes vibu.