Vaktsineerima hakatakse meelitama rahalise preemiaga?

Kui veel teisipäeval ütles peaminister Kaja Kallas, et valitsus kaalub vaktsineerimata inimestelt ravikulude tagasi nõudmist või kaitsepookimata inimeste liigutamist ravijärjekorras tahapoole, siis kolmapäeval teatas ta sotsiaalmeedia vahendusel, et valitsus ei pea neid võimalusi realistlikuks.

"Selles küsimuses konsensust valitsuses ei ole. Praegu on pigem olnud arvamus paljudel valitsuse liikmetel, sealhulgas ka minul, et on õige võimaldada erinevatele üritustele, tegevustele ligipääsu kõigile soovijatele, erinevate COVID-i tõendite alusel," rääkis Tanel Kiik.