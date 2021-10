Ratas: vaktsineerimata koroonapatsientidelt ravikulude tagasi nõudmist Keskerakond ei toeta

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles Delfile, et ta ei toeta vaktsineerimata koroonapatsientidelt nende ravikulude tagasi küsimist. Ratas kinnitas, et see on Keskerakonna üldine seisukoht.

Aga mis on erakonna suhtumine ideesse, et vaktsineerimata inimesed võiks plaanilise ravi järjekordades lõppu liigutada? "Ei tule kõne allagi," vastas Ratas.

Mõlema idee kohta ütles Kallas, et neid arutatakse, kuid ta ei täpsustanud, kas neid arutatakse valitsuses, ministeeriumides või arvamuskülgedel. Kolmapäeval ütles Kallas sotsiaalmeedia vahendusel, et valitsus selliseid samme siiski vastu võtma ei hakka.

“Haiglate ülekoormamise vältimiseks ja plaanilise ravi lahti hoidmiseks on mulle tutvustatud erinevaid ettepanekuid,” ütles Kallas teisipäeval. “Näiteks ka selliseid, kus riik nõuaks vaktsineerimata inimestelt COVID-19 ravikulud tagasi või et vaktsineerimata inimesed liiguksid plaanilise ravijärjekorra lõppu. Rõhutan, et need näited on teoreetilised ning valitsus ei pea selliseid samme realistlikuks.”