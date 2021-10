Ekspertkomisjon otsustas: Eestis noorte vaktsineerimist Modernaga ei peatata

„Eksperdid leidsid, et olemasoleva teadmise põhjal ei ole Moderna kasutussoovituste muutmine vajalik,” ütles Sõber. „Siiski tuleb jätkata andmete jälgimist ning juhul, kui tuleb uut infot, sh Euroopa ravimiameti ravimite riskihindamise komitee poolt, siis seda analüüsitakse ja vajadusel vaadatakse kasutussoovitused üle.”

Vaktsiinide ohutust kontrolliv Ravimiamet teatas juba varem, et Eestis ei ole seni kuni 30-aastastel inimestel teatatud ühestki tõsisest kardioloogilisest kõrvaltoimest, sh müokardiidist (südamelihasepõletik) ega perikardiidist (südamepaunapõletik).

„Meil on teada üks juhtum, kus 40-aastasel mehel tekkis müokardiit kuu pärast [Pfizeri vaktsiini] Comirnaty 1. annust,” märkis ravimiamet. „Olemasolevate andmete põhjal ei saa [selle juhtumi] seost vaktsiiniga välistada.”

Oht on väga väike

Taoline risk ei tulnud ametnikele siiski üllatusena. Ravimiameti teatel oli juba varem teada, et müokardiit ja perikardiit on mRNA vaktsiinide (nii Pfizeri kui Moderna) puhul „teadaolev ja väga harva esinev kõrvaltoime”.

„Tuleb mõista, et müokardiidi risk on vaktsiiniga väga väike, samas COVID-19 põdemisel on risk mitu korda suurem,” teatas ravimiamet. „Teadusajakirjas NEJM avaldatud uuringu põhjal oli tõenäosus vaktsineeritutel kolm korda kõrgem kui vaktsineerimata isikutel (2.7 juhtu 100 000 vaktsineeritu kohta), vaktsineerimata COVID-19 põdenutel suurenes müokardiidi tõenäosus 18 korda (11 juhtu 100 000 inimese kohta).”