Hollandis kahtlustatakse meest peaministri mõrva kavandamises ja terroristliku eesmärgiga ässitamises

Prokuratuur on sihikule võtnud ka suletud Telegrami kanali „De Bataafse Republiek” kolm administraatorit. Kaks neist on vahi all ja peaksid kohtu ette astuma detsembris. Kolmas, Micha K., elab Põhja-Iirimaal ja ootab seal vahi all väljaandmismenetlust.