Homoküsimus pani Eesti luteri kiriku taas kihama. Vaimulikud hoiatavad peapiiskoppi valeprohveti eest

Avalikus pöördumises hoiatatakse piiblitsitaati kasutades „valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid”. Allakirjanud heidavad ette, et paljud EELK sõsarkirikud – aga mitte ainult – ka „mitmeid Eesti luteri kiriku ametikandjaid” –, on teatud usu ja moraaliga seotud küsimustes „taganenud piibelliku õpetuse aluselt”.

Peapiiskop Viilma ei tee Delfiga rääkides saladust, et see oli...