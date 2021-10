Lätis nakatus ööpäevaga rekordiliselt 2236 ja suri 17 inimest

Positiivseid teste oli 17,6%. Nakatumisnäitaja on Lätis nüüd 993,4 juhtu 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul. Ka see on Läti kõrgeim näitaja kogu pandeemia jooksul. Eelmise laine rekord oli 694 nakatunut 10. jaanuaril.