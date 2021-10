Valitsus arutab vaktsineerimata inimeste vabaduste piiramist homme

Peaminister Kaja Kallas rääkis eile Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" ideedest, kuidas pidurdada haiglasüsteemi käpuli kukkumist koroonaviirusesse nakatunud vaktsineerimata inimeste tõttu.

Näiteks viitas Kallas, et arutelu all on võimalus küsida tagasi ravikulusid inimestelt, kes pole end vaktsineerinud.