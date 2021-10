Venemaa ülemkohus ei võtnud Stalini terrorit paljastanud Karjala ajaloolase kassatsioonikaebust arutusele

„Ülemkohus keeldus Juri Dmitrijevi kassatsioonimenetlusest. See tähendab, kohtunik Abramov luges toimikut, mille alusel Karjala ajaloolane kaks korda tegelikult õigeks mõisteti, aga pärast need otsused tühistati, ja ei otsustas mitte midagi teha ja üldse mitte üle vaadata. See tähendab, ei lasknud asja kassatsiooni, et mitte IMITEERIDA õigusemõistmist. Sest kassatsioonis oleks tulemus olnud samasugune. Ja see on õigusemõistmise jaoks järjekordne põhjalangemine.” kirjutas Svetova, vahendab Raadio Vabadus.