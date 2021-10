GRAAFIK | Eesti on vaktsiinidooside jagamisel endiselt Euroopa Liidu tagumises otsas

Eestis on tänaseks vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga 767 092, kahe doosiga aga 722 459 inimest. Vaktsineerimine on pooleli 44 633 isikul. Kõikide manustatud vaktsiinidooside arvuks on 1 392 591. Koguelanikest on COVID-19 vastu vaktsineeritud Eestis 57,72%. Täiskasvanute hõlmatus on 67,71%, vanemaealiste seas (60 ja vanemad) aga 73,24%.

Alates möödunud nädalast (mil Pfizer/BioNTechi vaktsiin sai tõhustusdoosidena kasutamiseks müügiloa) on Eestis hakatud laiapindsemalt manustama ka kolmandaid, viiruskaitset tõhustavaid doose. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik märkis 12. oktoobril Delfile, et nii eakatele, täiskasvanud hooldekoduelanikele ja ka valitud tervishoiutöötajatele on tehtud kolmandaid doose 3000 jagu.

"Kui üle 70 protsendi inimestest, kes COVIDisse raskelt haigestuvad, ja üle 80 protsendi inimestest, kes COVIDisse nakatununa surevad, on vaktsineerimata, siis tuleb keskenduda neile. Peame seisma selle eest, et vaktsineerimata inimesed haigust ei saaks – see on nende endi kaitseks ning ka kogu ühiskonna kaitseks, et meie meditsiinisüsteem kokku ei kukuks, lapsed saaksid koolis käia ning majandus toimida. Ka need arutelud on valitsusel algamas," märkis Kallas. "Variante on ka siin erinevaid, näiteks et COVID-tõend kehtiks ainult vaktsineeritutele ja läbipõdenutele, aga mitte enam testitulemuse põhjal."