Hollandis tekkis küsimus, kas kroonprintsessist võib saada kuninganna, kui ta peaks naisega abielluma

Hollandi peaministri kohusetäitja Mark Rutte vastas oma erakonna Vabaduse ja Demokraatia Rahvapartei (VVD) ja Tööpartei (PvdA) järelepärimistele, et ei näe mingit takistust kroonprintsi või -printsessi abielule samast soost isikuga, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

Järelepärimised järgnesid raamatu „Amalia, de plicht roept” („Amalia, kohustus kutsub”) avaldamisele. Selles arutab Hollandi kuningliku perekonna ekspert Peter Rehwinkel hüpoteesi, et printsess peaks troonist loobuma, kui ta tahaks samasoolisega abielluda. Rehwinkel viitab seejuures endisele peaministrile Wim Kokile, kes vastas 2000. aastal parlamendis, et sellisel juhul on probleem monarhia pärimisega, mis võib viia vajaduseni troonist loobuda.

Rutte ei vastanud küsimusele, kas samasoolisest abielust sündinud lastel on õigus troonile. Hollandi põhiseadus sätestab, et riigipeaks peab saama eelmise „seaduslik järeltulija”. PvdA tahtis teada, kas see tähendab ka inimesi, kes on sündinud samasooliste inimeste abielust või kes on adopteeritud või saadud spermadoonori või surrogaatema abil.

Rutte sõnul on põhiseaduse sätte eesmärk see, et oleks selge, kellele kuninglik tiitel üle läheb, et anda põhiseaduslik kindlus.

Rutte teatas, et parlamendi mõlemad kojad võivad selle küsimusega tegelda, kui printsess Amalia abiellumiseks luba küsib.

„Ei ole sobiv praegu selle kaalumisega ette rutata. See on liiga palju sõltuv spetsiifilise juhtumi faktidest ja asjaoludest, mis, nagu te ka tagasivaates võite perekonnaseaduse juures kindlaks teha, võivad ajaga muutuda,” teatas Rutte.