Venemaa uus ajalooõpik: baltlased idealiseerisid iseseisvusaegset elu, nende majanduslik ja kultuuriline tõus toimus tänu Moskvale

Teine põhjus on uus ajalooõpik 10. klassile ehk 16-aastastele. Kirjastuse Prosveštšenija välja antud õpik on koostatud Venemaa sõjaajaloo seltsi toetusel ja Putini nõuniku Medinski juhtimisel.

Õpik on osa uuest sarjast, aga enim tähelepanu on äratanud just 10. klassi õpik, sest käsitleb perioodi 20. sajandi algusest tänapäevani.

Venemaa sõjaajaloo selts asutati ligi kümme aastat tagasi Putini ukaasiga. Varem kultuuriministrina töötanud Medinski on selle esimees. Medinski ütles aasta alguses, et ajalooõpikutes tuleb arvesse võtta ka riiklikke huvisid.

Ka kriitilised eksperdid on tunnistanud, et tegemist on oskuslikult koostatud tänapäevase õpikuga. Kõigist olulistest sündmustest on juttu, tihti elavalt ja innustavalt.