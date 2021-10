Eksperdid on tõstnud tõhustusdooside prioriteetide nimekirjas esile kaks sihtgruppi: üle 65-aastased isikud ja üle 18-aastased hooldekodude elanikud.

Tõhustusdooside saajate ring on Eestis siiski juba praegu laiem - Tanel Kiige sõnutsi on kolmandat vaktsiinidoosi manustatud lisaks eelnevalt mainitud sihtgruppidele juba ka näiteks tervishoiutöötajatele, kel on kõrgem risk koroonaviirusesse nakatuda. Kui edukalt on poole nädalaga juba inimesteni jõutud? Ja kui edukalt jõutakse sihtgruppideni edaspidi?