Valimisnädala tugev algus: teise päeva õhtuks on oma hääle andnud üle 100 000 inimese

Tänavustel KOV-valimistel on e-hääletamine senise seisuga üle kahe korra populaarsem variant kui valimisjaoskonnas sedeli täitmine. Pabersedelil on siiani andnud oma hääle 31 283, elektroonilisel kujul aga 74 642 inimest.

Et e-hääled pabersedelitest populaarsemaks kujuneks, ei tasu ilmselt ennatlikult eeldada. Ka varasematel valimistel on elektroonilised hääled teinud valimiste alguses läbi meeletu kasvuspurdi, kuid lõpptulemuses on jäänud endiselt domineerima pabersedelitel antud hääled.



Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe on toonitanud, et juhul, kui valija tunneb, et e-hääletamise hetkel polnud tema hääletamise salajasus tagatud, on tal võimalus kuni laupäeva õhtuni oma valikut uuesti e-hääletades muuta. „Kui valija on valimistel osalenud nii elektrooniliselt kui ka pabersedeliga, läheb arvesse ainult jaoskonnas tehtud valik,” sõnas Koitmäe.