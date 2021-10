President Karis: vaktsineerimine on ainuke tark viis kriisi seljatamiseks

President Karis arutas minister Kiigega ja teadusnõukojaga võimalusi vaktsineerimise hõlmatuse tõstmiseks, et kaitsta riskirühmi ja piirata koroonaviiruse leviku korral inimeste raskesti haigestumist. „Pandeemiaga toimetulekuks on vaktsineerimine kõige olulisem. Vaktsiin on peamine abivahend, kuidas kaitsta riskirühma kuuluvaid inimesi, hoida koole avatuna, et meie lapsed saaksid tarkust omandada, võimaldada kultuurielu ja ettevõtjatel oma tegevust jätkata,“ lausus president Karis.