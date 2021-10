Kurm arvab, et auke Estonia keres on raske selgitada, aga juba suvel leiti hukupaigast kõvad kivid

"Pärast tänast kavatsen pikalt vaikida," lausus aastatel 2005 kuni 2009 valitsuse Estonia relvaveo uurimiskomisjoni juhtinud mees. Järgmisena kuuleb Mare Liberumi uuringust juba siis, kui sihtasutuse kaasatud eksperdid on järeldusteni jõudnud.

Täna toimunud esialgseid ekspeditsiooni tulemusi tutvustanud pressikonverentsil olulist uut infot ei selgunud. Öeldi siiski välja, et kolme-nelja nädala pärast peaks tehtud jäädvustuste põhjal valmima vraki 3D-mudel. Kurmi sõnul tehti vrakist selleks otstarbeks üle 25 000 foto. Nende põhjal paneb arvuti mudel kokku.

"See on oluline sellepärast, et mere all ei ole võimalik vrakki kaugelt filmida," ütles uurimise juht. Ta möönis siiski, et kuna vrakk on aja jooksul oma algsest merepõhja langemise kohast liikunud, võib mullu avalikkuse tähelepanu köitnud aukude tekkepõhjuse väljaselgitamine keeruline olla.

Mis või kes liigutas merepõhjas lebavat vrakki?