VIDEO | Kuidas selgitada EKRE populaarsuse kasvu noorte naiste hulgas? Ekrelane: ju neid siis ei häiri see seksism

EKRE tõus Eesti populaarseimaks erakonnaks on suuresti kannustatud märkimisväärsest tõusust noorte ning naiste seas. Delfi TV saates "Ainult 16+" keeldus EKRE noortekogu esimees hukka mõistmast erakonnakaaslaste seksistlikke väljaütlemisi ning leidis, et tõenäoliselt ei häiri need erakonna naisliikmeidki.