Kaja Kallas: me ei ole kunagi ostnud valijate toetust maksumaksja raha eest

Vikerraadio saate "Stuudios on peaminister" juht Arp Müller küsis peaministrilt ja Reformierakonna juhilt Kaja Kallaselt, kas nii need asjad Eestis käivadki, et maksumaksja raha eest ostetakse valijate toetust. "Ei ole kunagi ostnud valijate toetust maksumaksja raha eest," vastas Kallas.

Kas sellest tasuks välja lugeda, et Reformierakond ei seisnudki Viimsi spordihalli eest?

"Ma ei tea konkreetselt iga piirkonna valimislubadusi, mille eest keegi on seisnud. Vabariigi valitsuses me ei ole otsustanud konkreetseid...ma tean, et see jalgpallide programm on ja selle üle on käinud arutelu," ütles Kallas. "Aga kuhu konkreetselt rajatakse spordirajatisi, see tuleb kultuuriministri ettepanekuna."