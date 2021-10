Suri vaktsineerimata koroonaviirusesse nakatunud õpetaja

Eestis on vaktsineeritud 81,2% õpetajatest, kuid kõigist maakondadest madalaim vaktsineerituse hõlmatus on Ida-Virumaal, kus vaktsineeritud on 70,0% õpetajatest. Ida-Virumaal on 70 kooliasutust, kus on üle kolmekümne töötaja.

Haridus- ja teadusministeeriumi kriisijuht Rain Sannik ütles, et vaktsineerimise tõhustamine on kõikide Eesti inimeste osas omaette eesmärk, kuna selliselt on ühiskonna avatuna hoidmine kõige paremini tagatud. "Eriti oluline on vanemaealiste inimeste vaktsineerimine, kes tihti võivad viiruse saada noorematelt ja kooli keskkonnas ning kooliga seonduvalt on selle tõenäosus veel suurem. Teadlikkuse tõstmine ja vastutustunne on ilmselt viisid, kuidas vaktsineeritust suurendada kõikjal," ütles Sannik.

Töö- ja terviseminister Tanel Kiik on öelnud, et peagi on õpetajatel võimalik ka tõhustusdoose saada. "Sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajate vaktsineerimiskuurid lõppesid peamiselt kevadkuudel ja pool aastat hakkab sellest alles mööda saama. Kui aeg kätte jõuab, siis on neil võimalik kolmandat tõhustavat doosi saada," ütles Kiik lisades, et vaktsiini on võimalik saada nii tervishoiuasutuste kui ka kooliõdede kaudu.

Delfi avaldab kaastunnet lahkunu perele ja koolitöötajatele.