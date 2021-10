VIDEO | President Alar Karis kutsus Tanel Kiige Kadriorgu aru andma

Esmaspäeval viitas president Alar Karis oma ametiaja esimeses kõnes, et koroonakriisi juhtimine näib kohati "juhusliku rapsimisena" ning valitsus on oma otsuste põhjendamisega hätta jäänud.

Karis lisas, et kavatseb koroonapandeemiale lahenduste otsimiseks lähipäevil maha istuda nii tervise- ja tööministri Tanel Kiige kui ka teadusnõukoja liikmetega.

Pärast kohtumist ei tõtanud Tanel Kiik kommenteerima, milliseid etteheiteid presidendil kriisijuhtimisele täpsemalt on. "Me tegelikult täna arutasime, mis on peamised võimalused, kuidas veel vaktsineerimise hõlmatust tõsta, kuidas riskirühmi kaitsta," ütles Kiik.