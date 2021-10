Raha väärtus on langemas. Mida teha säästudega?

Kodumaa Kapitali HLÜ

Mõned kuud tagasi hoiatasime inimesi kasvava inflatsiooni eest. Nüüd on see käes. Juba on märgatavalt tõusnud ehitusmaterjalide ja kinnisvarahinnad ning elektrienergia maksumus. On selge, et see kasvatab pikkamööda ka teiste kaubagruppide hindu ja seab surve palkade tõusuks. See aga ongi inflatsioon – sama rahasumma eest saab homme osta tunduvalt vähem kui eile. Inflatsioon seab kõige keerulisemasse olukorda need, kellel on säästetud vaba raha, mille eest saab iga päevaga osta aina vähem. Mida teha vaba rahaga, et säästude ostujõudu säilitada?