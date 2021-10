Irja Lutsar: teeme valitsusele ettepaneku anda antikehadega inimestele lühiajaline tõend

"Tegu on ajutise hädaabinõuga, mis on eelkõige suunatud neile inimestele, kes ootavad teist vaktsiinidoosi," ütles Teadusnõukogu juht Irja Lutsar ning lisas, et siiski ei ole maailmas määratud ametlikku antikehade kontsentratsiooni taset, mis immuunkaitse tagaks.

Kui pikalt tõend kehtiks, on aga diskussiooni küsimus, ütles Lutsar. "Kokku tuleb leppida, milline on see antikehade arvu piir, millest alla langedes kaotab tõend ka kehtivuse," sõnas Lutsar.

"Me pole seda teed läinud, sest see tekitaks segadust rahvusvaheliselt. Me oleme ühiselt nii otsustanud, et Euroopa Liidu tasandil kehtib läbipõdemise järel saadav tõend kuus kuud. See lisakategooria saaks olla vaid riigisisene," põhjendas Kiik ERR-ile. "Läbipõdemisel see antikehade tase organismis võib olla väga erinev. Seetõttu on jätkuvalt soovitatav ühe süstiga end vaktsineerida, et saada kõrgem ja ühetaolisem kaitse ning 12 kuud kehtiv tõend."