Läti arstiharidusega endine president Zatlers: meie ühiskond hakkab liigutama ainult piitsa peale

Zatlersi sõnul on valitsus koroonaviiruse leviku vastaste otsustega hiljaks jäänud, aga ka ühiskond ei suutnud mobiliseeruda ega saavutada sügiseks 70-protsendist vaktsineeritust, vahendab Läti Delfi.

Zatlersi sõnul oli ärevust tekitav demokraatia vastu liigset austust üles näidanud valitsuse otsustamatus. Unustati, et viirusel on demokraatiast ükskõik. Seetõttu jäid tähtsad otsused Zatlersi arvates hiljaks kuu või kaks.

Zatlers on nõus, et on raske leida tasakaalu õiguste ning vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste huvide vahel, aga ühiskonna üldistes huvides peaksid piirangud olema palju karmimad kõigile riigi elanikele.

Halvaks peab Zatlers ka seda, et eksperdid peatasid koostöö valitsusega, sest neid ei võetud kuulda.

„Kas mõni epidemioloog on öelnud pandeemia ajal midagi rumalat? Mitte kordagi! See on see osa ühiskonnast, mis näeb olukorda ja võtab enda kanda kogu raskuse. Pandeemia tõsidust kannavad arstid, mitte poliitikud,” rõhutas Zatlers.

Zatlersi sõnul ei tunne Läti poliitikud seaduspärasusi ega mõista, et inimesed ootavad rangeid otsuseid.

Kommenteerides sagedasi viiteid sellele, et Rootsis ei ole piiranguid, teatas Zatlers, et on tähtis mõista ühiskondade, väärtuste ja inimeste käitumise erinevusi Lätis ja Rootsis.

„Kui võrrelda Lätit Rootsiga, siis inimesed kuulavad soovitusi ja järgivad neid, piitsa ei ole seal vaja. Aga meil inimesed soovitusi ei kuula ja keegi ei liiguta, kui ei ole piitsa,” ütles Zatlers.