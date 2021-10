Justiitsministeeriumi vanglate asekantsleriks saab Rait Kuuse

Maris Lauri sõnul on Rait Kuusel vanglateenistuse juhtimiseks tugev vundament: ta on töötanud vangladirektorina ning saanud kogemusi mitmel ametikohal justiits- ja sotsiaalvaldkonnas, samuti on ta AS Eesti Vanglatööstuse nõukogu liige. „Usun, et vanglate kui kindla struktuuriga asutuste ja tugevat eetilist baasi nõudva töö keskkonda saab Rait Kuuse oma teadmistega sotsiaalvaldkonna inimesekesksest lähenemisest veelgi rikastada,“ ütles justiitsminister.

“Kindlasti jätkab vanglateenistus panustamist strateegiliselt olulise Ida-Virumaa lõimimisse. Lisaks Jõhvi rajatud Viru vanglale on maakonda asunud justiitsministeeriumi vanglate osakond ning 2019. aastal ka vanglatööstuse peakontor,” lisas minister Lauri.

„Mul on hea meel taaskord liituda vanglateenistuse võimeka ja ühtehoidva meeskonnaga. Inimesed ootavad, et nende elu oleks turvaline ja hoitud ning selle nimel tuleb teha pidevalt ja targalt oma tööd. Vangistuse ennetamine on küllap kõige mõistlikum valik, kuid me teame, et alati see ei õnnestu. Sestap tuleb lisaks tugevale ennetusele ja kriminaalhooldustööle pöörata tähelepanu sellele, et vanglas viibimise aeg ei taastoodaks olemasolevaid või ei looks uusi probleeme inimeste taasühiskonnastumise teel. Ma loodan, et minu teadmised ja kogemused tulevad organisatsiooni arengule kasuks ning me saame seni saavutatule toetudes ühise meeskonnana targalt tegutseda,“ ütles Rait Kuuse.