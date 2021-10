Läti arstide liit: kehtestatud piirangutest pole mingit kasu, valitsusega puudub dialoog

„Praegu näeme me, et selliseid reegleid ei ole kehtestatud. Selle tagajärjel on olukord tervishoiusüsteemis juba katastroofiline ja jääb katastroofiliseks. Me ei näe kehtestatud piirangutest mingit kasu,” ütles Fūrmanis.

„Oli kohtumine kriisinõukogus, kus ekspertgrupp pakkus epidemioloogidega konsulteerides oma visiooni, mida tegelikkuses arvesse ei võetud. Selle tagajärjel on väga keeruline leida valitsusega dialoogi nii, et valitsuse langetatavad otsused oleksid palju mõistlikumad,” lausus Fūrmanis.

„Need otsused ei ole lihtsad, need on väga keerulised. Neil otsustel on ka õiguslikud tagajärjed. Praegu on tekkinud olukord, kus riik on selle otsuse arstidele jätnud, sest meil ei ole teada, et oleks regulatsiooni sorteerimise algoritmi või selle kohta, kuidas arstid peaksid jätkama olukorras, kus patsientidele abi andmine muutub võimatuks,” ütles Fūrmanis.