Kim Jong-un lubas ehitada Põhja-Koreas üles võitmatu sõjaväe

Ilmse järjekordse katsena tekitada lõhe Washingtoni ja Souli vahele ütles Kim, et Põhja-Korea sõjaväe ülesehitamise kampaania ei ole suunatud Lõuna-Korea vastu ja et ei tohiks tulla uut sõda, mis seab korealased üksteise vastu, vahendab AFP.

Kim esines eile kõnega „Riigikaitse arendamise näitusel Enesekaitse-2021”, mis on pühendatud valitseva Töölispartei 76. aastapäevale. Lõuna-Korea meedia teatas, et tegemist on esimese sedalaadi üritusega Põhja-Koreas.

Nimetades USA-d ebastabiilsuse allikaks Korea poolsaarel, ütles Kim, et Põhja-Korea eesmärk on võitmatu sõjalise võimekuse omamine, millele keegi ei söandaks väljakutset esitada.

USA presidendi Joe Bideni administratsioon on korduvalt teatanud, et ei oma Põhja-Korea suhtes vaenulikke kavatsusi, aga Kim kommenteeris seda eile nii: „Mind huvitab väga, kas on inimesi või riike, kes seda usuvad. Nende tegevus ei anna alust uskuda, et see ei ole vaenulik.”