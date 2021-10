Kesklinna kandidaat Siimon Nathan: Tallinn peab saama linnaks, kus saab liikuda sujuvalt ja roheliselt

Tallinn peab saama linnaks, kus saab liikuda sujuvalt ja roheliselt, mis on ka kõigi Tallinna elanike huvides. Mida rohkem inimesi otsustab auto asemel kõndimise, jalgrattasõidu või ühistranspordi kasuks, seda vähem on müra ja reostust. Linna õhk saab puhtamaks, suureneb turvalisus ja mugavus ning linnas on vähem ummikuid.