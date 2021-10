Välisminister Liimets: Talibani juhitavas Afganistanis tuleb katastroof ära hoida

Olukord Talibani juhitavas Afganistanis on äärmiselt raske - riik on tõsise humanitaarkatastroofi äärel. Iga teine Afganistani tsiviilelanik, kokku üle 18 miljoni inimese, vajab humanitaarabi. Hinnanguliselt miljon last elab alatoitumise piiril, riigis valitseb äärmuslik põud ja seetõttu üha suurem toidupuudus. Lisaks on inimesi ohustamas jätkuvad COVID-19 nakkuslained ja eelseisev karm talv.

Eesti kaardistab hetkel täiendavaid kahepoolsete arengukoostöö projektide jätkamise võimalusi Afganistani naaberriikides Afganistani pagulaste abistamiseks. Kahepoolsed arengukoostöö projektid on tänaseks peatatud. Ühe abistamisvõimalusena näeb Eesti humanitaarabi andmist rahvusvaheliste humanitaarabi organisatsioonide vahendusel ning on vastanud Rahvusvahelisele Punase Risti Komitee (International Committee of the Red Cross, ICRC) abipalvele, eraldades 2021. aastal 50 000 eurot Afganistani inimeste toetuseks. Eelnevatel aastatel on Eesti toetanud ÜRO Humanitaarabi koordineerimisameti (UN Office for theCoordination of Humanitarian Affairs, OCHA) tegevust Afganistanis.