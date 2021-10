PUUST ja PUNASEKS | Mis on tänavu valimistel teisiti kui eelnevalt?

Järgmistel valimistel saab allkirjastada digihäält smart-ID'ga



„Tekib küsimus, kes tellib ja kes vastutab. Kas Smart-ID on riigi poolt tellitud ja riik vastutab selle eest? Vastus on ei,” märkis RIA elektroonilise identiteedi osakonna juhataja Mark Erlich Fortele 2020. aastal.



Smart-ID on teadaolevalt kõvasti populaarsem elektroonilise allkirjastamise vahend kui mobiil-ID või füüsiline ID-kaart ise.



2020. aasta juuli andmete kohaselt oli tol kuul Smart-ID'ga autentimiste arv selle teenuse kaudu 322 831. Sellega seljatas ta esimest korda ID-kaardi, millega autentimiste arvuks kujunes 318 069. Mobiil-ID abil tuvastati end 198 723 korral ning pangalingi abil 21 098 korral.

Smart-ID tänavustel valimistel veel e-hääletusel isikutuvastusmehhanismina ei päde. Miks?Arne Koitmäe märkis Delfile, et hetkel ei olda valimisteenistuses täielikult kindel, et see süsteem töötaks võrdväärselt mobiil-ID’ga.“Tegemist on uue süsteemiga, mida kasutatakse rahvusvaheliselt ja see võtab aega, olemaks veendunud, et asi toimiks 100 protsenti,” märkis Koitmäe. “Järgmiste valimiste [2023. aasta parlamendivalimised - toim.] e-hääletamisteks on aga smart-ID kasutamine juba võimalik.”Eesti riigi tööviljana 2011. aastal areenile kerkinud Mobiil-ID on tõesti olnud areenil pikemat aega kui 2018. aastal erasektoris ilmale toodud smart-ID. Just nimelt taust eraettevõtluses on siiani olnud smart-ID puhul vastuargumendiks selle kasutamisel valimiste kontekstis.