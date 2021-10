COVID-patsientide surve kasvab: TÜ Kliinikum piirab tänasest plaanilist ravitööd

Kliinikumi on hospitaliseeritud tänase seisuga 64 isolatsiooni vajavat COVID-19 patsienti, kellest 14 vajavad intensiivravi. „Viimased nädalad ja kuud on haiglaravi vajavate patsientide arv pidevas tõusutrendis. Loodan, et Eesti ühiskond on valmis panustama, et saaksime üheskoos ennetada olukorra täielikku eskaleerumist, mil haiglates võivad jääda ravita nii COVID-19 kui ka teiste seisundite tõttu haiglaravi vajavad patsiendid,“ sõnas prof Starkopf.