IKEA sisekujundaja: ettevõte annab mulle võimaluse muuta kodune elu paljude jaoks paremaks

IKEA Eesti sisekujundaja Eliise Tammekivi sõnul pakub IKEA ainulaadset võimalust muuta kodune elu paljude jaoks paremaks. „IKEA ning selle kodu- ja sisekujunduslahendused on oma kodu täiustamisel inspiratsiooniks paljudele üle maailma. Meie sisekujundajate meeskond on kõikide inspireerivate, praktiliste, individuaalsete ja jätkusuutlike kodulahenduste taga, seega meil on sõna otseses mõttes võimalus parandada tuhandete inimeste kodust igapäevaelu Eestis,” selgitas Tammekivi. IKEA Eesti sisekujundajate meeskond koosneb kümnetest spetsialistidest, kes hoolitsevad selle eest, et pood ja näidistesaal oleksid iga külastaja jaoks inspireerivad.

Tammekivi ütles, et sisekujunduslahenduste inspiratsiooni leidmine algab sageli süvateadmistest selle kohta, kuidas Eesti elanikud kodus elavad - millised unistused neil on ja milliste väljakutsetega nad iga päev kokku puutuvad. "Mõnikord saab inspiratsioon alguse ühest konkreetsest tootest, mille ümber moodustub sobiv sisekujundus. Kuna Eesti inimeste töötempo on tänapäeval kiire, on minu inspiratsiooniks loodus, rahu ja vaikus. Aga IKEA on mõeldud paljudele, mistõttu leiab igaüks oma kodule sobiva lahenduse 8000 erineva eseme seast olenemata sellest, kas eelistad loodusmotiive, julgeid värve ja mustreid või ringleb kõik hoopis kodu multifunktsionaalsuse ja selle elanike vajaduste ümber.”

IKEA visioon on parandada inimeste kodust elu

„Korras kodu on kõige alus. Erinevad hoiustamislahendused aitavad kõigel oma koha leida ja sorteerida ka need asjad, millel veel kodus oma kohta pole. Mida rahulikum ja visuaalselt puhtam on kodu, seda parem on seal puhata. Segamini toas on väga raske keskenduda ja puhata, sest alateadlikult näeme liiga palju asju, mis ei lase meie silmadel ning ajul puhata,” selgitas IKEA sisekujundaja. Ta lisas, et IKEA sisekujundajaid ajendab kirg kodu vastu – alati otsitakse võimalusi, kuidas muuta elu kodudes taskukohaste hindadega mugavamaks, ilusamaks ja hubasemaks.