Põhja-Tallinna kandidaat Fideelia: linnaloomad ja -linnud on inimestega võrdsed linnakodanikud

Olen kunstnik ja seisan inimeste ning loomade õiguste eest. Põhja-Tallinnas olen elanud kolm aastat. Sellel paigal on pikk ja värvikas ajalugu ning praegu veel pulbitseb siin elurikkus, mida tuleb hoida ja kaitsta!

Linnaloomad ja -linnud on inimestega võrdsed linnakodanikud. Loomadele peavad olema linnas ökoduktid, Põhja-Tallinnas on see vajalik üle Sõle tänava mööda Putukaväila liikumiseks. Linnalindude, -loomade ja tigude liigse arvukusega tegeleme vajadusel humaansetel

meetoditel, ennetuse teel.