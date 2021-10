The Sun: Venemaa varastas AstraZeneca koroonavaktsiini valemi ja tegi sellest Sputniku

The Suni teatel on julgeolekuteenistustel tõendid, et andmed näpati AstraZenecalt, mille koroonavaktsiin ja Sputnik V kasutavad sarnast tehnoloogiat.

Väidetavalt varastas andmed välismaine agent füüsilised kujul.

The Sun kirjutab, et eelmisel aastal näitasid luurajad näpuga Venemaa presidendile Vladimir Putinile ja ütlesid, et on üle 95% kindlad, et Vene riigi toetatud häkkerid on võtnud sihikule koroonavaktsiini välja töötavad Suurbritannia, USA ka Kanada organisatsioonid.

„Me oleme väga ettevaatlikud nende asjade väljaütlemise suhtes ja tagame, et meil oleks kindlus selle kellelegi omistamisel. Me usume, et siin meil see on,” ütles tollal tänaseks vähki surnud Suurbritannia julgeolekuminister James Brokenshire.

„Ma arvan, et me peame Vene ja Hiina spionaaži tõsiselt käsile võtma,” ütles konservatiivist parlamendi liige ja Venemaa-ekspert Bob Seely.

„Me elame maailmas, kus on riiklik tegevus, mis püüab tegeleda tööstusspionaaži ja majandusspionaažiga. Me oleme vastamisi seda tüüpi ohtudega, mis on erinevad, need on keerulisemad, need on ulatuslikumad, kui need kunagi varem on olnud. On pidevalt välisriike, kes tahaksid saada oma kätte tundlikku informatsiooni, sealhulgas mõnikord ärisaladusi,” ütles praegune julgeolekuminister Damian Hinds.

Artiklit kommenteeris ka Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

„Ajaleht Sun on ju väga tuntud sügavalt ebateaduslik ajaleht. Noh, ilmselt suhtume ka meie sellesse üllitisse nii,” ütles Peskov.