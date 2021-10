Vene miljardär Pugatšov: Putinil pole üldse sõpru, ta ei usalda kedagi

„Ta ei usalda kedagi. Ta ei usaldanud [isegi] naist. Ta varjab pidevalt midagi, sogab pidevalt vett. Temaga on väga keeruline rääkida. Sest ta räägib mingite pooltoonidega millestki arusaamatust. Ei, ta ei ole sõber, kinnine inimene. Ma arvan, et see on üks tähtsamaid momente, mis viis riigi tänasesse seisu. Riigi juht ei ole kunagi deklareerinud, mida kavatseb teha, kuhu ta üldse riiki veab. Ma rääkisin temaga palju kordi: „Volodja, see on imelik...” Tema kogub kokku mingid ministrid, peaministri, administratsiooni... Ja iga kord pärast sellist kohtumist küsisid kõik: „Mida šeff siis ütles? Mida siis teha?” Mina ütlen talle: „Volodja, inimesed ei saa aru, mida sa räägid.” Tuleb lihtsalt ja selgelt öelda, kuhu me läheme: kapitalismile, kommunismile, sotsialismile, milles on sinu idee, mida sa tahad – kõik peavad olema rikkad või kõik peavad olema vaesed või võtta kõik ära ja laiali jagada...” ütles Pugatšov.