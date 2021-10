Olukord Läti haiglates: personali defitsiit, kodune ravi pole lahendus, suur koormus perearstidel

Läti haiguste ennetamise ja kontrolli keskuse ennustuse järgi võib oktoobri lõpuks olla haiglates hõivatud juba 1900 voodikohta. Seda on rohkem, kui haiglad saavad tervishoiuministeeriumi teatel tagada. Tervishoiuministeeriumi haiglaravi osakonna juhataja Sanita Janka ütles, et haiglates on koroonapatsientide raviks 1500 voodikohta ja veel 200-250 kohta on intensiivravipalatites, vahendab LSM.

Tervishoiuminister Daniels Pavļutsil ei olnud selget vastust selle kohta, mis toimub kuu lõpus, kui prognoosid patsientide arvu kasvu kohta täituvad. Pavļuts ütles, et haiglates on 8800 voodikohta, mis on loomulikult mõeldud ka muude haigustega inimestele. Neid tuleb kohandada. Praeguseks eraldatud raha aitas pakkuda kvaliteetsemat ravi, aga mitte mitu korda suuremas mahus.

„See ei kõrvalda fakti, et haiglasüsteem ise suuremaks ei muutu. Ja kõige kitsam koht, mis meid mõjutab, on personal. Võib osta hingamisaparaate, liigutatavat aparatuuri hingamise toetamiseks, voodeid. Siin käib jutt personalist, need on inimesed,” ütles Pavļuts.

Praeguseks on küsimus see, kas haiglaravile on alternatiivi, ja vastus on pigem eitav. Et haiglate koormust vähendada, hakkas valitsus patsientidele kinni maksma kodust hapnikuravi. Haiglatest kirjutatakse inimesi nüüd välja varem ja kodus jätkavad nad ravi perearsti järelevalve all. Seni on 600 haigest seda võimalust kasutanud vaid 14. See ei aita ka inimeste hospitaliseerimisi ära hoida.

Arstid soovitavad hapnikuravi alles rehabilitatsioonietapis, pärast haiglat, mitte haiguse ägedas faasis. Riia Pauls Stradiņši haigla kopsuarst Zaiga Kravale ütles „De factole”, et on kategooriliselt vastu hapnikuravile selle asemel, et inimene hapnikusisalduse vähenemise korral veres hospitaliseerida.