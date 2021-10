Põhja-Korea kõrgetasemeline ülejooksik: müüsime nälja ajal narkootikume ja relvi, saadud dollarite eest soetas Kim villasid ja autosid

„Põhja-Koreas ei saa isegi teed ehitada ilma kõrgeima juhi otsese heakskiiduta. Cheonani uputamine ja Yeongpyeongi saare tulistamine ei ole asjad, mida oleksid saanud läbi viia alluvad. Sedalaadi sõjalist tööd kavandatakse ja viiakse ellu Kim Jong-uni erikäsul. See on saavutus,” ütles Kim Kuk-song.

„Oli juhtum, kui Põhja-Korea agent saadeti tööle Lõuna-Korea presidendiadministratsiooni ja ta naasis ohutult Põhja-Koreasse. See oli 1990. aastate alguses. Pärast töötamist Sinises Majas (Lõuna-Korea presidendi residents - toim) kuus aastat, tuli ta ohutult tagasi ja töötas Tööpartei 314. koordineerimisbüroos. Ma võin teile öelda, et Põhja-Korea operatiivtöötajad mängivad aktiivset rolli mitmetes kodanikuühiskonna organisatsioonides ja tähtsates institutsioonides Lõuna-Koreas,” ütles Kim Kuk-song.

Kim Jong-un on viimasel ajal teatanud, et riik on taas silmitsi kriisiga ning aprillis teatas ta, et ees seisab uus „vaevaline marss”. Seda väljendit kasutati 1990. aastate näljahäda kohta.