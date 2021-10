Läti EMO juht soovitas inimestel olla valmis end ise aitama

Praegu on Lätis koroonaviirusega haiglas üle 700 patsiendi, enamik neist vaktsineerimata ja üle 80 raskes seisus. Koroonaosakondades on vaid mõned vabad kohad ja prognoos on kriisiaja tumedaim – kui praegu annab positiivse proovi 1300 kuni 1800 inimest päevas, siis kuu lõpul võib juhtumeid olla juba 3400. Mõni öö tagasi ootasid patsientidega kiirabiautod tänavail, et mõneski haiglas vabaneks koht.