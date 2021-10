Kristiine kandidaat Joonas: jalgsi liikumine, jalgrattad ja ühistransport kõigepealt, alles siis isiklikud sõiduautod

Olen abikaasa ja kolme lapse isa ning minu eesmärk nendel valimistel on luua nelja järgneva aasta jooksul Tallinnast märksa turvalisem ja mõnusam elukeskkond. Kuna olen pikalt töötanud liikluskorralduse valdkonnas, siis minu südameteemaks on linnatänavate planeerimine.

Palju on juttu olnud sellest, et transpordisektor on jäämas rohepöörde eesmärkidest maha. Siin ei ole midagi imestada, kui transpordikoridore planeeritakse ainult sõiduautode ja nende lisandumise järgi.