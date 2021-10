Tallinna kesklinna kandidaat Aleksander: hästi planeeritud linn parandab iseenesest inimeste tervist ja heaolu

Olen väga pikka aega olnud Terviselehe väljaandja, olin ka Roheliste esimees ja nüüd volikogu esimees. Ma tean, kuidas vikat käes püsib, mida teha reha ja hanguga, olen visanud sõnnikut ja korjanud kive, rohinud peenraid, lõhkunud puid, istutanud lilli, tõmmanud käsiatra, lugenud palju raamatuid ja teadusartikleid, koristanud prügi metsast ja rannast, olnud Roheliste asutamise ja programmide kirjutamise juures. Minu istutatud puud on juba ammu üle minu pea kasvanud ja mööda täiesti vabatahtlikult ning kohalikest taaskasutusmaterjalist laotud kõnniteid jalutavad inimesed senini.

Praegu püüan kortermaja hoovis taastada liigirikkamat elu ning vaatan murega üha vähenevat puude-põõsaste-haljastuse hulka Tallinnas ja metsalaastamist Eestis – seda suunda saab teie abiga tagasi keerata! Ma olen täiesti veendunud, et kõik linnakodanikud saavad olla päikesepaneelide omanikud või osanikud tuulepargis, kui nad seda soovivad. See on linna abiga tehtav, võimaldab saada kokkuhoidu elektrikulutustelt ja kasumitki teenida.