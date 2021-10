Poolas toimusid massimeeleavaldused Euroopa Liitu jäämise toetuseks

Euroopa Liidu liidrid on kritiseerinud Poola põhiseaduskohtu neljapäevast otsust, et Poola põhiseadus on Euroopa Liidu õigusest kõrgemal.

Peaminister Mateusz Morawiecki kaitses aga kohtu otsust. „Meil on samad õigused kui teistel riikidel. Me tahame, et neid õigusi austataks,” kirjutas Morawiecki Facebookis. Morawiecki kinnitas, et Poola koht on ja jääb olema Euroopa rahvaste peres, ning PiS on teatanud, et mingeid „Polexiti” plaane ei ole.