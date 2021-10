Toetus Reformierakonna ja Keskerakonna valitsusele langes märkimisväärselt

"Võrreldes aasta algusega, mil Jüri Ratas oli just ametist tagasi astunud, on toetus Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonile langenud umbes kümne protsendipunkti võrra," kommenteeris Tartu Ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder.

Mölderi sõnul on tähelepanuväärne, et ainult umbes poolte Keskerakonna ja Reformierakonna toetajate jaoks on kahe erakonna koalitsioon kõige eelistatum valitsus. "Kuigi teised võimalikud valitsused on palju vähem eelistatud, ei ole kummalgi koalitsioonipartneril oma selja taga üleliia toetust selles valitsuses olemisele," rääkis ta.