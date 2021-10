Algavad kohalikud valimised: kell 9 e-hääletus, kell 12 avatakse jaoskonnad

E-hääletamine kestab ööpäevaringselt kuni laupäeva, 16. oktoobri õhtul kella 20ni. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aadressilt valimised.ee oma arvutisse laadida valijarakendus, mis avaldatakse avalehel vahetult enne hääletuse algust. Lisaks on vaja internetiühendusega arvutit ning isiku tuvastamiseks ID-kaarti koos ID-kaardi lugejaga või mobiil-IDd ja PIN-koode.

Smart-IDga neil valimistel veel e-hääletada ei saa. Samuti pole võimalik valida nutiseadmega, kuid nutitelefoniga saab valija kontrollida, kas e-hääl on jõudnud valimiste keskserverisse ja väljendab tema tahet korrektselt. Selleks tuleb Google Play või Appstore'i rakenduste poest telefoni laadida "EH kontrollrakendus".

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe toonitas, et juhul, kui valija tunneb, et e-hääletamise hetkel polnud tema hääletamise salajasus tagatud, on tal võimalus kuni laupäeva õhtuni oma valikut uuesti e-hääletades muuta.

"Kui valija on valimistel osalenud nii elektrooniliselt kui ka pabersedeliga, läheb arvesse ainult jaoskonnas tehtud valik. Sellest aastast saab valija veel ka pühapäevasel valimispäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-häält muuta," märkis Koitmäe.

Valimisnädala esmaspäevast neljapäevani saab valdade ja linnade ning Tallinna linnaosade keskustes hääletada kella 12st kuni 20ni. Igas keskuses on avatud vähemalt üks jaoskond ja seal saavad hääletada kõik, sõltumata oma registrijärgsest elukohast.

"Näiteks Saaremaalt pärit tudeng, kes õpib Tartu Ülikoolis, saab valimisnädala esimeses pooles ka Tartus valimisjaoskonnas hääletamas ära käia," selgitas riigi valimisteenistuse juht. Jaoskondade kohta saab rohkem infot kaardirakenduselt aadressil jsk.valimised.ee.

Valimisnädala reedest pühapäevani on avatud kõik 448 valimisjaoskonda üle Eesti. Siis saab valija hääletada ükskõik millises oma linna või valla valimisjaoskonnas, Tallinnas linnaosa jaoskonnas. Erandiks on Peipsiääre vald Tartumaal, kus on neli valimisringkonda, seal hääletavad valijad oma ringkonna piires.