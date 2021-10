Teadusnõukoda valitsusele: tõhustusdoosid võivad haiglakoormust vähendada kümnendiku võrra

Teadusnõukoda tõdes esmaspäevasel istungil, et nakatumine kasvas eelnenud nädalaga võrreldes Eestis 30,5 protsenti ja on seega kiires tõusutrendis.

Koroonapandeemia mõju plaanilisele ravile kirjeldades tõstis teadusnõukoda esile fakti, et esimesel poolaastal on haiglad koroonaviiruse tõttu pidanud ära jätma või edasi lükkama 21 600 ravijuhtu.

Teadusnõukoja soovitused 8. oktoobril

Teadusnõukoda osutab endiselt, et vaktsineerimine on väga efektiivne raske haiguse ära hoidmisel ja soovitab, et kõik, kes pole veel vaktsineeritud seda viivitamatult teeksid, eriti eakad (60-aastased ja vanemad) ja teised riskirühma kuuluvad inimesed, sest neil on kõige suurem risk raskelt haigestuda ning selle tõttu sattuda haiglaravile.



Teadusnõukoda soovitab kõrge riski tasemele jõudnud olukorra tõsidust rõhutada lihtsate käitumissoovitustega. Näiteks võiksid inimesed järgida põhimõtet, et iga külmetushaiguse korral tuleb käituda nagu tegemist oleks COVID-19-ga kuni vastupidisele pole osutanud negatiivne kiirtesti või PCR testi tulemus.



Teadusnõukoda toetab lastevanemate kaasamist lähikontaktsete laste kiirtestimisse.



Teadusnõukoda toetab tõhustusdooside pakkumist COVID-19 riskirühmadele. See annaks seda soovivatele inimestele tõenduspõhise võimaluse end viiruse eest kaitsta ning võib haiglakoormust vähendada 10% võrra.