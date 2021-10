Putini endisest sõbrast oligarh paljastas presidendi koduse aadressi: kõige rohkem meeldis talle bassein

Muu hulgas ütles Pugatšov kohalikule staarajakirjanikule Dmitri Gordonile antud intervjuus, et valis talle omal ajal isiklikult välja suvila Moskva lähistel Novo-Ogarjovos, kus Putin elab siiani. “Ma ei teadnud, aga pärast tuli välja, et see oli märter Jelizaveta Fjodorovna ja suurvürst Sergei omaaegne suvila,” meenutab Pugatšov. “Praegu ta elab sealsamas, mõistagi. Tõin ta kohale ja tema ütles: super, mulle meeldib, siin on 50-meetrine bassein. No ja seal käib ta siiamaani ujumas.” Ettevõtja lisas, et annetas omalt poolt Putinile lähedal asunud 162-hektarilise kinnistu superrikaste elurajoonis Rubljovkas. “Kuna tema residents oli väga väike. Ja ta küsib minu käest: aga äkki on seal snaiperid?” meenutab Pugatšov. “Vastasin talle: sain mõttest aru, võta endale.”