Venemaal kukkus lennuk alla. Vähemalt 16 reisijat suri, mitu on tõsiselt vigastatud

Esmastel andmetel tõmmati lennukikerest välja vähemalt seitse elus inimest. Õnnetuses on praeguseks hukkunud 16 inimest, kirjutab Reuters.

Tatarstani president Rustam Minnihanov ütles, et enne õnnetust teatasid piloodid ühe mootori rikkest ja palusid luba hädamaandumiseks. Piloodid üritasid asulast eemalduda, ent lennuki kõrgus oli nii väike, et see ei õnnestunud, lisas Minnihanov. Maandudes tabas lennuki tiib maapinnal asunud autot Gazel, pöörates selle üle katuse.