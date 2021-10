FOTOD | Juba miljoneid eurosid neelanud Vabadussõja võidusammas sammaldub

Tuleval aastal kulub Tallinnas Vabaduse väljakul asuva Vabadussõja võidusamba töökorras hoidmiseks 600 000 eurot. Seda seetõttu, et monumendi valgustite eluiga saab peagi läbi ehk valgustussüsteem vajab uuendamist ja kaasajastamist.

Ka iga-aastane hooldus ei ole odav. Küll on vaja klaaspaneele välja vahetada või lahendada sambasse imbuva vee probleem ja niimoodi juba rohkem kui kümme aastat. Rahandusministeeriumi ülevaatest sambaga seotud halduskulude kohta selgub, et viimastel aastatel on rajatise hooldamiseks kulunud keskmiselt ligi 180 000 eurot aastas.