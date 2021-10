Äärmusrahvusliku lehe toimetaja süüdistab politseid liigses vägivallas läbiotsimisel

Jaan Hatto lindistas üles video, mille riputas internetti. Facebookis leviva video järgi murdis politsei maha Hatto koduukse, pani mehe kõhuli põrandale, lõi käed raudu ning sihtis teda relvaga. Politsei lükkas väited liigsest vägivallast tagasi.

Hatto sõnab videos, et 5. oktoobril saabusid tema ukse taha umbes kaheksa meest, üleni rohelises ning näokatetega. "Üks neist ütles veel politsei. Ma aga kohkusin seepeale ära ja panin ukse kinni." Seepeale murdis politsei ukse maha ning pani mehel käed raudu. "Nad lasid lahti koerad, kes otsisid majas ja keldris. Umbes tund aega hiljem tulid kaks uut politseinikku, kes lõpuks küsisid, et kus Meelis Kaldalu on." Läbiotsimise käigus lõhuti mehe vara.

Kaldalu aga oli end tõepoolest talus varjanud. Ta leiti mõned tunnid hiljem lähedalasuvast talust kopteri abil.

Politsei Lõuna prefektuur lükkas Facebookis süüdistused liigsest vägivallast aga ümber.

"Kurb on näha, kuidas Jaan (Hatto) püüab jätta muljet nagu tema õuele tuldi asjata olgugi, et ta varjas oma kodus tagaotsitavat, kes on talle vägagi hästi tuttav."

"Tõsi on see, et 5. oktoobril tegi Lõuna prefektuur Raplamaal Jaani kinnistul läbiotsimise tabamaks tagaotsitavat Meelis Kaldalu. Paraku oli kinnistu omanik Jaan tõrges politseiga koostööd tegema ega soostunud ust avama, mistõttu tuli politseil kasutada jõudu valdusesse sisenemiseks, kuna oli teada, et seal võidakse varjata tagaotsitavat."

"Läbiotsimise käigus saadigi kinnitust, et Kaldalu on end seal varjanud, sest sealt leiti erinevaid talle kuuluvaid isiklikke esemeid. Samuti selgus kohapeal, et enne läbiotsimist oli Kaldalu majast lahkunud. Teadmata, et toimub läbiotsimine, oli ta teel tagasi Jaani majja, kuid märgates eemalt politseid, põgenes ta tagasi metsa. Metsa põgenenud Kaldalu ei jäänud aga ka politseinikele märkamata," vahendas politsei Facebookis.

Hatto aga ütles täna õhtul Delfile, et tema kirjeldus jääb samaks. "Ma kirjeldasin seda, mida kogesin. Politsei võib öelda, mida iganes soovib."