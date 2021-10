Saksa prokuratuur lubab viimaks kohtusse pöörduda : Madeleine McCann mõrvati saksa pedofiili poolt

Prokurör Hans Christian Wolters ütles ÜK Mirrorile, et neil on 100-protsendiline kindlus, et 44-aastane Brückner Madeleine'i tappis. "Asi ei ole vaid kahtlustuse esitamises kohtule - me tahame, et meil oleks olemas kõige paremad võimalikud tõendid. Kui meil on veel küsimusi, oleks ebaotstarbekas enne kohtusse pöörduda, kui meil kõik niidiotsad veel lahendatud ei ole. Seetõttu uurime me nii kaua kuni vähegi uut informatsiooni veel leida õnnestub. Kuna Brückner on juba vangis, on meil ka aega."